Jungbullen heiß auf Start

Mit Siegen über das deutsche U19- Nationalteam, 1860 München sowie Manchester Uniteds U23 tankte Liefering in der Vorbereitung jede Menge Selbstvertrauen. Entsprechend zuversichtlich blickt Teamchef Gerhard Struber dem Erste Liga- Auftakt am Freitag (18.30) in Kapfenberg entgegen. "Man hat in den Trainings und Testspielen klar unsere Philosophie gesehen, es war eine erfreuliche Vorbereitung", erklärt der 40- Jährige. Der zugleich Verbesserungspotenzial erkannte. "Es muss noch synchroner, klarer werden. Dazu müssen wir im Abschluss noch zielstrebiger sein."

Personell steht ihm ein großer Pool an Toptalenten zur Verfügung - einzig Tekir fällt mit einem Kreuzbandriss langfristig aus. Möglicherweise bekommt Struber noch zwei zusätzliche Optionen. Die Testspieler Rodrigo und Vitor (beide RB Brasil) wussten zu überzeugen. "Wir sind von ihnen angetan und denken über eine Verpflichtung nach."

Entschieden ist bereits die Kapitänsfrage. Der Kuchler Luca Meisl füllte die Rolle in den Testspielen exzellent aus, bekommt das Vertrauen geschenkt. "Er hat sich dieses Amt verdient. Luca ist unser verlängerter Arm am Platz", lobt Struber.

Der in Kapfenberg erste Früchte ernten will: "Wir wollen das Spiel erfolgreich abschließen und gewinnen."

