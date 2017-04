Julian Feiser sorgte für das Osterei der Runde

F

Anif und Grödig im Gleichschritt

legte Anif jeweils zu Beginn jeder Halbzeit ins Pinzgauer "Nesterl": Nach nur drei Minuten war Sommer gegen Drljic Herr der Lüfte, gleich nach der Pause vollstreckte Krainz einen Elfer zum 2:0. Fürs Foul an Wittmann hatte Empl dazuRot gesehen. Nicht die einzige umstritteneEntscheidung von Referee Steinbeck, der in Halbzeit zweiTrainer Hofer und seinen Co Berktold auf die Tribüne schickte. Gegen dezimierte, weiter tapfer verteidigende Gäste stimmte dann AnifsProduktion wenigstens über weite Strecken, davor hatte der Tabellenführer echt enttäuscht. Hofer: "Das war in dieser Saison die schlechteste Partie von uns."

Das Osterei der Runde legte Julian Feiser Eugendorf mit seinem Tor zum Grödiger 3:0 - Strich aus 28 Metern ins Kreuzeck! Davor hatte Goalgetter Jukic per Doppelpack den Sack bereits zugemacht: Tor eins zum bestmöglichen Zeitpunkt unmittelbar vorm Pausenpfiff, Tor zwei im Gegenzug nach der besten Hausherren- Chance durch Kopleder. Keeper Aumayr, der Sitzer von Pichler, Kircher, Jukic und Wallner vereitelte, traf keine Schuld an der Eugendorfer Niederlage, sein Gegenüber Berger war nur einmal im Finsih gegen Purkrabek gefordert.

Neben Derbyverlierern Pinzgau und Eugendorf ging auch Schlusslicht SAK leer aus

Zwei "Pausen- Eier" legte St. Johanner früh rot- dezimiertern Hardern ins Osternest. Hupf traf nach einem Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Tom Pertl nach Wiederbeginn und einem kurz abgewehrten Waltl- Schuss per Abstauber. Danach war Kräfteschonen fürs Landescup- Halbfinale angesagt, ehe Grüll ein Zuspiel von Djaferovic zum 3:0 verwertete. Gegen am Ende neun Harder brannte an diesem Stand nichts mehr an.

Die ersten Eier im Frühjahr musste Nico Tezzele aus dem Seekirchen- Kasten fischen. Nach sechs Zu- null- Partien beendete Dornbirn die Serie mit zwei Treffern. Die Schriebl- Elf bekam das Spiel nach dem Wechsel in Griff, der eingewechselte Junuzovic erzielte nach Vorarbeit von Führungstorschütze Stadlmann das verdiente 2:2, womit Seekirchen 2017 weiter ungeschlagen ist.

Zwei faule Eier sorgten dafür, dass der SAK Altachs Amateuren 1:2 unterlag. Die Gäste- Führung durch Liechtensteins Nationalspieler Yanik Frick konnten die Nonntaler nach herrlicher Kombination in Person von Buhacek egalisieren, Nussbaumers Treffer kurz vor Schluss wurde aber zum Todesstoß. "Schade, wir haben ansonsten eine super Defensivleistung gezeigt", haderte Coach Hettegger.

Harald Hondl, Kronen Zeitung