Jetzt 1250 Parkplätze im autofreien Spital!

Was die Stadt nicht zusammen bringt (weil die Politiker immer nur streiten) schafften die Salzburger Landeskliniken: Ab dem 8. August (Dienstag in der übernächsten Woche) sind drei zusätzliche Geschoße im Parkhaus benützbar. Es gibt (ausgenommen Notfälle) nur noch die Ampel- Einfahrt in der Rudolf Biebl Straße.