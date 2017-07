In Heimcamps um Feinschliff

Auf Karatestar Alisa Buchinger wartet in Polen das zweite Saisonhighlight. Das nach EM- Gold in der Türkei auch bei den World Games in Wroclaw den Titel bringen soll. Für den letzten Feinschliff lud die 24- Jährige mit Sanja Crvkota (Ser), Titta Keinänen (Fin), Amelia Harvey (Eng), Amy Conell (Sco) und Chiara Zuanon (It) hochkarätige Konkurrenz zu einem fünftägigen Sparring. "Wir haben 15 Stunden intensiv und hart trainiert", zeigt sich Alisa für den letzten 68- kg- Auftritt 2017 am 26. Juli gerüstet. Danach geht sie zu Testzwecken für Olympia 2020 eine Klasse tiefer.

Pranz, Wohlgemuth und Kundera (v. re.) nützten Fecht-Camp für letzte WM-Tests. Foto: Andreas Tröster

Rene Pranz und Olivia Wohlgemuth heben morgen nach Leipzig ab, wo am Donnerstag die Fecht- WM startet. Als finalen Aufbau- Akt leitete Evgeni Pickman ein Trainingslager in Salzburg mit den Nationalteams von Kroatien, der Ukraine sowie Tschechien um Urgestein Waclav Kundera. Unerlässlich speziell für Pranz, um das Trainingsmanko nach seiner Nebenhöhlen- OP aufzuholen. Ob er bis Tokio 2020 weitermacht, will er nach der WM entscheiden.

Harald Hondl, Kronen Zeitung