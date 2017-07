In Grödig, Wirt schrie: Raus hier, es brennt

Der Schrecken für alle war groß, der Schaden ist zum Glück gering: Ein Gast des Hotels Untersberg bemerkte Montag kurz nach zwei Uhr früh Rauch und Brandgeruch im Haus. Er alarmierte den Wirt: Eduard Ziegler, der erst kürzlich das Hotel von seinem verstorbenen Vater übernommen hat, rannte daraufhin durchs ganze Haus, hämmerte an die Türen und rief: "Raus hier, es brennt!"

Trotz der bereits starken Rauchentwicklung gelangten alle Gäste unbeschadet ins Freie, die Feuerwehren aus Grödig und Fürstenbrunn rückten, unterstützt von Kameraden aus Niederalm und Hallein, mit 73 Mann zum Hotel aus.

Grödigs Bürgermeister Richard Hemetsberger war vor Ort: "Es war wirklich eine dramatische Situation, der Schrecken saß bei allen tief: Nicht auszumalen, was passieren hätte können."

Grödigs Ortsfeuerwehrkommandant Markus Schwab und seine Männer leisteten ganze Arbeit: "Durch die starke Rauchentwicklung hatten wir das Problem, dass wir das ganze Gebäude erst rauchfrei machen mussten, weil sich die Rauchschwaden bereits im ganzen Haus ausgebreitet hatten. Wir haben Stock für Stock jedes Zimmer kontrolliert, um uns zu vergewissern dass niemand mehr im Haus ist."

Die geschockten Gäste wurden während des Feuerwehreinsatzes in einem nahen Seminarraum untergebracht, sie konnten bereits in den frühen Morgenstunden wieder in ihre Zimmer. Auslöser des Brandes dürfte eine defekte Neonröhre in der Wäschekammer im Keller gewesen sein. Richard Hemetsberger lobte Wirt und Feuerwehr: "Alle haben toll zusammengearbeitet."

M. Tschepp/W. Weber, Kronen Zeitung