Holzzaun bohrte sich in Auto

Keine Überlebenschance hatte ein 25- jähriger Einheimischer in der Nacht zum Donnerstag bei einem schrecklichen Unfall in Gastein. Der Autolenker war auf Höhe des Weitmooser Schlössls von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Holzzaun geprallt. Mehrere Querstreben bohrten sich in die Windschutzscheibe.