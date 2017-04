Hirscher- Fete mit DJ- Sound

Dort steht ein Zelt für 3500 Fans, in dem der Ski- Superstar zum "Race Club 6.0" lädt! In Anlehnung an seine sechs Weltcup- Gesamtsiege in Folge wird die Top- Saison, die noch zweimal WM- Gold und einmal Silber brachte, mit Freunden und Fans gefeiert - bei freiem Eintritt! Um 19 Uhr wird Hirscher per Cabrio zum Festzelt gebracht, ab 20 Uhr folgt eine Autogrammstunde. Dann gibt’s eine Art Clubbing mit DJ- Sound bis 2 Uhr in der Früh. "Party mit mir und guten DJs", so Hirscher. Wer fix dabei sein will, registriert sich auf www.evenbrite.de!

Herbert Struber, Kronen Zeitung