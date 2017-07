Hexenkessel und Festung

Die Ausgangslage für Meister Salzburg vorm Rückspiel in Quali- Runde drei der Champions League ist keine einfache! Nach dem Heim- 1:1 benötigen die Bullen morgen in Rijeka für den Play- off- Aufstieg nach 90 Minuten einen Sieg oder ein Unentschieden, das "höher" als 1:1 ausfällt.

Doch der kroatische Champion lässt zu Hause weder viele Gegentore - im Schnitt nur 0,45 pro Partie - zu, noch wurde er an der aktuellen Spielstätte jemals bezwungen! Seit der Saison 2015/16 bestreitet der Klub von Alexander Gorgon die Heimpartien im Übergangsstadion Rujevica, weil das "Stadion Kantrida" abgerissen wurde, sich noch im Bau befindet. Aber so eilig dürfte es der frühere Klub von Fredi Bobic und Bosko Balaban mit der Rückkehr in die eigentliche Heimstätte nicht haben. Die nur 5700 Plätze fassende Arena auf dem Trainingsgelände hat sich längst den Ruf als Hexenkessel und uneinnehmbare Festung erworben. Was angesichts der Bilanz von 37 Siegen in 42 Spielen (5 Remis) nicht verwundert.

Einmal gingen die HNK- Kicker dennoch als Verlierer vom Feld: Als man im Vorjahr nach dem 0:0 bei Basaksehir (Tür) in Europa League- Qualirunde drei per Heim- 2:2 ausschied.

Valentin Snobe, Kronen Zeitung