Heute fällt Entscheidung über Fortbestand der SAG

"Der Tag X ist gekommen. Am Mittwoch wird sich bei der Gläubigerversammlung zeigen, ob die Investorensuche erfolgreich war", hofft Bürgermeisterin Michaela Höfelsauer auf einen Fortbestand des Unternehmens, da davon auch Bauvorhaben der Gemeinde abhängig sind.

Die Aluminium GmbH in Lend wurde an den Salzburger Masseverwalter Dr. Helmut Hüttinger übergeben. Er hielt den Betrieb die letzten drei Wochen aufrecht, das Werk wird als eigenständige Firma geführt.



Entscheidung wohl Donnerstag

Die SAG selbst hat kein Mitspracherecht mehr. "Ich als gebürtiger Gasteiner kenne viele Mitarbeiter persönlich. Man kann ihnen die Weiterführung nur wünschen", so SAG- Sprecher Hannes Rest zur "Krone". Am Standort Lend hält die traditionsreiche Aluminiumfirma dennoch fest, mehrere Abteilungen wie Forschung und Entwicklung, Rechnungswesen, IT oder Einkauf bleiben dort angesiedelt. Die Entscheidung wird voraussichtlich am Donnerstag bekannt gegeben.

SANDRA AIGNER, Kronen Zeitung