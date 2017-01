"Grünes Licht" für Juwel Upamecano

Die Leistungstests der Bullen Anfang der Woche hatte er bereits verpasst. Und auch beim gestrigen Trainingsauftakt - zuerst in der Kraftkammer in Taxham, dann auf dem Rasen im Stadion - suchte man ihn vergeblich: Der französische Juniorenteamspieler Dayot Upamecano wird Salzburg verlassen. "Dayot hat von uns für Mittwoch und Donnerstag die Freigabe erhalten, um Gespräche mit anderen Klubs zu führen. Er befindet sich aktuell im Ausland", erklärte Salzburgs Sportdirektor Freund beim gestrigen Auftakt. "Seine Zukunft wird sich in zwei bis drei Tagen weisen."

Upamecano kam im Sommer 2015 in die Mozartstadt, erkämpfte sich im Herbst 2016 sein Stammleiberl und überzeugte sowohl als Innenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld. Das im Alter von 18 Jahren. Das Salzburg- Trikot wird Upamecano nicht mehr tragen. Bedarf in der Innenverteidigung sieht Christoph Freund aber keinen: "Wir sind in der Defensive sehr gut aufgestellt." Mit Miranda gab es nach dessen Interview mit dem brasilianischen Sportportal UOL, in dem er Wechselabsichten geäußert hatte, ein Gespräch. "Wir haben das besprochen, ein Wechsel steht nicht zur Debatte, er fühlt sich bei uns wohl."



Kader soll bis 22. Jänner stehen

Neuzugänge in dieser Transferperiode wird es laut Freund keine geben. Im Gegenteil: Der Kader ist noch zu groß, soll verkleinert werden. Ein Ziel hat sich der Sportchef gesetzt: "Zum Start des Trainingslagers in Dubai soll der Kader stehen." Das wäre der 22. Jänner 2017.

