Grünau feiert

Als hätten sie es gewusst. Salzburger Leader- Liga Grünau entledigte sich der Aufgabe Golling schon am Donnerstag. Pichler netzte beim Wiedersehen mit der "Ex" gleich dreifach, Endstand 5:0. So kam man dem Wintereinbruch am Freitag zuvor, der gleich zur Absage von fünf der sieben Partien führte. Die Folge: Die große Doppelrunde verschob sich für die Betroffenen damit auf Montag und Mittwoch. Vorläufig, da einige Klubs Dienstag, den 9. Mai, als Ersatztermin favorisieren.

Der Spitzenreiter geht jedenfalls mit Wonne in den Mai, sieht dem Gang nach Straßwalchen gelassen entgegen. Beim Duell mit Ex- Coach Kalhammer spricht die Statistik gegen Straßwalchen - der letzte Heimsieg gegen Grünau gelang vor über 13 Jahren. "Wir müssen mit dem kleinen Kader zu viel improvisieren, es wird sehr schwierig", zeigt sich Kalhammer im Vorfeld zurückhaltend. Besonders motiviert indes startet Grünaus "Co" Pascal Ortner in den neuen Monat: Der lief am Freitag mit seiner Melanie in den Hafen der Ehe ein. Noch schöner als ein Geschenk in Form des Sieges am Donnerstag wäre für den Häuslbauer wohl nur ein zweiter Sieg binnen fünf Tagen.

Walter Hofbauer, Kronen Zeitung