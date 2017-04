Gewaltige Felsen stürzten gleich auf vier Autos

Rund 300 Kubikmeter Gestein brachen am Sonntag gegen 22 Uhr in der Kitzlochklammstraße in Taxenbach aus einem Felsen heraus. Mit voller Wucht stürzten die gewaltigen Brocken auf die Gemeindestraße. Exakt jene, die zur Touristenattraktion Kitzlochklamm führt, "eine der schönsten und eindrucksvollsten Klammen in unserer Alpenregion", wie Taxenbach selbst wirbt.

Das 300 Kubikmeter Schiefergestein beschädigte vier Autos. Foto: Feuerwehr Taxenbach

Das einzigartige Naturschauspiel hat aber nun auch seine Schattenseite gezeigt. Der massive Felssturz ereignete sich nämlich direkt gegenüber dem Gasthaus "Kitzloch". "Hier geparkte Autos von Gästen hat es erwischt. Es entstand ein erheblicher Blechschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand", berichtet Ortsfeuerwehrkommandant- Stv. Anton Scheibner, dass die Gesteinsbrocken so groß waren wie ein Klein- Pkw.



"Straße bleibt komplett gesperrt"

Bis dato wird die Gefahrenstelle geräumt, die Straße ist komplett gesperrt. "Wir mussten sofort Sicherungsmaßnahmen einleiten, weshalb der angrenzende Bauernhof und vier Wohnparteien ihr zu Hause nicht verlassen können. Die Straße bleibt komplett gesperrt und wird nur bei Notfällen freigegeben", so Scheiber über die Evakuierung. Rückblick: Schon 2006 kam es in der Wagnerrinne in der Kitzlochklamm zu einem enormen Felssturz. Zwei Jahre später wurde eine neue Steganlage eröffnet.

Sandra Aigner, Kronen Zeitung