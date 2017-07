Für Sieg wird alles getan

Auch ohne 24 Cupsiege und vier Titel am Stück wäre Österreichs Fußball- Krösus Salzburg Samstag in Runde eins bei Deutschlandsberg haushoher Favorit. Dafür spricht im Duell Bundesligameister gegen Regionalligist alles. Bis auf ein Detail: Kunstrasen! Darauf empfangen die Weststeirer morgen vor gut 3.000 Fans den "Euro- Fighter", jedoch nicht zum ersten Mal: Lazaro und Co. traten schon 2015 zum Pokal- Auftakt beim "DSC" an. Ex- Bullen- Trainer Zeidler feierte damals mit Soriano und Co. ein 7:0. Um auch das einprozentige Restrisiko zu minimieren, lässt Coach Rose heute extra auf Kunstrasen trainieren: "Wir tun alles für den Aufstieg!"

Durch den Verzicht des FC Liefering kam Westligist FC Pinzgau in den Genuss eines Cup- Spiels. "Wir waren fünf Jahre nicht dabei, haben mit Mattersburg einen Bundesligisten gezogen. Eine super G’schicht", freut sich Pinzgau- Coach Fürstaller morgen (17) aufs zweite Wochenhighlight nach dem Test gegen Deutschlands Zweitliga- Klub St. Pauli. Wo man bei der 1:2- Niederlage die Cup- Taktik üben konnte. Der Traum von der Sensation treibt die Pinzgauer an. "Wir werden sehr konzentriert reingehen. Der Cup hat seine eigenen Gesetze", weiß Salzburgs Mattersburg- Coach Baumgartner genau: Mit Drittligist Pasching war er Cup- Sieger.

Valentin Snobe/ Herbert Struber, Kronen Zeitung