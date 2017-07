Für mich ein ganz besonderes Spiel

Den 4. März 2015 hat Thomas Goiginger noch in guter Erinnerung: Da traf er im Grödig- Dress im Ausweichquartier Bullen- Arena zum 1:3 gegen Wr. Neustadt - sein erstes und bisher einziges Bundesliga- Tor. Samstag kehrt der 24- Jährige mit Aufsteiger LASK zurück ins EM- Stadion. Und das mit ganz breiter Brust sogar als erster Tabellenführer. Beim Aufsteiger kam er sowohl im ÖFB- Cup als auch zuletzt beim 3:0- Auftaktsieg in der Liga gegen die Admira in der zweiten Hälfte zu seinen Einsatzminuten. "Ich bin nach meiner Meniskus- OP etwas verspätet in die Vorbereitung eingestiegen, komme aber immer besser in Schwung", hofft der Köstendorfer demnächst auch auf Einsätze von Beginn an. "Ich kann nur jeden Tag versuchen, mich im Training aufzudrängen", gibt "Tom Turbo" nach einem guten Jahr in der Ersten Liga bei BW Linz nun im Oberhaus wieder so richtig Gas.

Das Champions- League- Quali- Match der Bullen verfolgte er gestern im TV mit. "Man kann schauen, wie sie taktisch agieren, aber das wird Samstag ein ganz anderes Spiel." Bei dem viele Freunde, Bekannte und Verwandte im Stadion sein werden. "Es haben schon einige um Karten bei mir angefragt", freut sich "Goigi" auf den Auftritt in der Heimat. "Sicher ist das für mich als Salzburger ein ganz besonderes Spiel, noch dazu gegen den Meister, gegen die beste Mannschaft Österreichs." Gegen die schon ein Punkt eine riesen Sache wäre. Das ist mit Grödig in zwölf Versuchen nur zweimal gelungen …

Herbert Struber, Kronen Zeitung