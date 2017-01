Freitag wird die kälteste Nacht des Jahres

Vom Mitterpinzgau über den Pongau und Tennengau bis ins Salzkammergut fielen bis zu 20 cm Neuschnee, dazu kamen heftige Böen vor allem im Flachgau mit bis zu 120 km/h. Am Donnerstag soll es am Tag weiter schneien. Dann wird es klirrend kalt. In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen auf -25 Grad. Der Samstag wird mit -8 bis -4 Grad der kälteste Tag.

220 Mal mussten die Pannenhelfer des ÖAMTC am Mittwoch ausrücken. Wegen der starken Schneeverwehungen schlitterten etwa von der Obertrumer Landesstraße mehrere Lenker in den Straßengraben. In Henndorf blieb ein Lkw hängen. Die Wiestal Landesstraße musste für Lkw gesperrt werden. Und auf der A10 bei Werfen stellte sich in Richtung Villach ein Lkw im Schneegestöber quer. Die A 10 musste Richtung Süden eine Stunde gesperrt werden. In Hallein prallte ein privater Schneepflug gegen das Auto einer 34- Jährigen: Der Lenker hatte keinen Führerschein.

Unfälle bei St. Lorenz und Kaprun

Ein tschechischer Reisebus mit 50 Urlaubern aus Fernost ist am Nachmittag bei dichtem Schneefall auf der Mondsee Straße bei St. Lorenz umgekippt. Fünf Urlauber wurden leicht verletzt. Eine Schwerverletzte musste ins Landesspital. In Kaprun rutschten zwei Ehepaare mit ihrem Wagen von der Kesselfallstraße ab. Der Pkw stürzte 15 Meter ab. Die vier wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.