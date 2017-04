Fotospiegel- Magie

Wolfgang Tanner, seit Jahrzehnten im Pinzgau ansäßiger Künstler mit Wurzeln in OÖ und Verbindung nach NÖ, arbeitet dabei mit einer erstaunlichen Spiegeltechnik, die seinen Fotos etwas Mystisches verleiht. "Magie der Landschaft" ist auch der Titel für die Ausstellung, die bis 27. Mai zu sehen ist. "Ich bin Galerieinhaber Karrer auch sehr dankbar für diese Möglichkeit", sagt der gelernte Gastronom, dem sein damaliges gesundheitliches Defizit "eine andere Sicht der Dinge vermittelt hat, die mich schließlich in die Welt der Kunst geführt hat. Dort gehöre ich zu den Autodidakten." Und ist der erste Fotograf nach 32 Jahren, der an dieser Stelle ausstellt. "Der damals war Gunter Sachs", sagt der 57- Jährige mit einem Anflug von Stolz.

Roland Ruess, Kronen Zeitung