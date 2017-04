Flachauer Bauer verhinderte einen Großbrand

"Ich war gegen 22 Uhr im Stall. Den Heulader hab ich im Eingangsbereich abgestellt, so dass er halb drin und halb draußen war", erinnert sich Sebastian Schnell (65), der das Steinbachgut in Flachau führt. Danach ging er ins Haus. Minuten später fing der Heulader Feuer. In dem Augenblick fuhr Franz Walchhofer (54) aus Altenmarkt an der Straße vorbei. "Ich habe ein orange- rotes Licht gesehen. Zuerst dachte ich, dass ist eine Beleuchtung. Dann drehte ich aber um und sah noch mal hin. Da sah ich das Feuer." Walchhofer fuhr zum Wohnhaus vor und hupte mehrmals.

"Ich war schon umgezogen, als ich ihn schreien hörte, dass es bei uns brennt", sagt Schönbuchner. Der Landwirt und seine Söhne Rupert (38) und Martin (24) rannten sofort zum Stall. "Ich hab einen Traktor gesucht, aber der Rupert war schneller." Mit dem Traktor zogen die beiden den brennenden Heulader ganz ins Freie und weiter weg vom Stall.

Mit Feuerlöscher Flammen eingedämmt

Währenddessen hatte Martin alle Feuerlöscher hergebracht. "Mit denen haben wir die Flammen eingedämmt", so Sebastian Schönbuchner. Nach kurzer Zeit traf auch die Feuerwehr ein. Diese löschte den Brand endgültig. Die rasche Reaktion des Autolenkers und der Familie hat Schlimmes verhindert. Im Stall stehen 60 Rinder. Es blieb bei einem Sachschaden.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung