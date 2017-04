Fisch am Haken

Wer sich einen dicken Fisch angeln will, muss sich erst gar nicht lange in Geduld üben, sondern kann ihn direkt bei "Nordsee" an Land ziehen. Damit in Europas größter Fisch- und Meeresfrüchte- Restaurantkette aber auch weiterhin Fischers Fritz die Rute auswirft, wurde die Filiale in der Getreidegasse 11 nun komplett erneuert.

Christian und Regina Wieber mit Roland Feichtner Foto: Markus Tschepp

"Wir haben die 550m² mit Bedacht auf die alte Substanz - das Haus wurde 1380 erstmals urkundlich erwähnt - sanft renoviert und den Vintage- Stil mit modernen Design- Elementen kombiniert", betonte Österreich- Chef Alexander Pietsch nun bei der Wiedereröffnung.

Bevor im historischen Ambiente Garnelen, Lachs und Austern über den Tresen wanderten, wurde hier übrigens von der Familie Feichtner in der ehemaligen "Wiener Bäckerei", wie es heute noch heißt, das beste Brot gebacken. Der Hausbesitzer Roland Feichtner ist mit dem neuen Pächter aber durchaus zufrieden. Und auch Regina und Christian Wieber von der mehr als 600 Jahre alten Schlosserei Wieber sind von ihrem Nachbarn durchaus begeistert. So haben sie doch das Portal, sämtliche Türen und auch das Schild für das Geschäftslokal beigesteuert.

