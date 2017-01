Erster Härtetest für das Kommandozelt

Ausgangspunkt waren die internationalen Standards bei der ABC- Abwehr - also beim Kampf gegen atomare, biologische und chemische Bedrohungen. 2013 kaufte das Bundesheer daher das ColPro- Zeltsystem an - ein Hightech- System aus zwei Modulen, jedes einzelne mit einer gasdichten Innenhülle ausgestattet, dazu Filteranlagen um die kontaminierte Außenluft zu reinigen sowie vorinstallierte Klima- und Heizgeräte, die Einsätze in allen Klimazonen zulassen. Errichtet wird das System auf einem 50 Zentimeter hohen Podest, damit es unabhängig von Witterung und Untergrund stehen kann.

Bereits damals wurde den Salzburger Pionieren der Probebetrieb für das Zelt- System übertragen. "Wir sammelten wichtige Erfahrungen - personell, materiell und infrastrukturell, sorgten und sorgen also für Aufbau, Wartung und Personalausbildung", so Hauptmann Armin Wagner (34), seit 2007 Pionier in der Schwarzenbergkaserne und seit Dezember Kommandant vom neuen "Feldlagersystem".



Duschen, Kläranlagen, Küchen und Co.

Denn 2014 entschied der Generalstab, das ColPro- System mit Komponenten des Feldlagerbaus zu erweitern. Heißt: Aus dem ursprünglichen ABC- Zelt wurde ein kompletter mobiler Stützpunkt entwickelt. Ein Zeltsystem mit gut 250 Modulen - von Stromversorgung über Müllverbrennung, Duschen, Kläranlagen, Küchen bis hin zum "Betreuungszelt", sprich einem Speisesaal. Dabei kann das Zeltlager auf bis zu 1000 Soldaten ausgerichtet werden und arbeitet völlig autark. Kommandant Wagner: "Und es kann ständig erweitert werden, ähnlich einem Baukastensystem." Bataillonskommandant Oberst Günther Gann: "Durch diese Investition wurde die Einsatzbereitschaft der Pioniere wesentlich gesteigert!"

