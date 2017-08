Ein Team werden

Passend war das Wetter ja nicht. Ausgerechnet am bisher heißesten Tag des Jahres fand in der Red- Bull- Akademie in Liefering das erste Eis- Training der Bulls statt. "Für mich passt das schon", schmunzelte Kapitän Trattnig. "Draußen ist schönes Wetter, herinnen ist es schön kühl." Der 38- jährige Kapitän der Salzburger fühlt sich bereits sehr fit. "Wir sind seit einer Woche optional auf dem Eis. Diesmal war es eben der richtige Trainingsstart. Aber das hat alles schon gut ausgesehen", erklärte Trattnig, der mit fünf neuen Teamkollegen Dienstag Vormittag offiziell in die neue Saison startete: Huber kam aus Innsbruck, dazu sind mit Generous, Brouillette, Harris und Aleardi vier Legionäre neu.

Kapitän Matthias Trattnig ist mit 38 Jahren der routinierteste Spieler der Bulls. Foto: GEPA pictures/Markus Fischer

Die Erwartungshaltung von Trainer Poss ist hoch: "Alle Imports müssen auf dem Eis und in der Kabine Führungsqualitäten haben. Generous ist ein defensiv ausgerichteter Verteidiger. Aleardi soll uns offensiv helfen. Harris ist ein guter Zwei- Wege- Stürmer, der Tore schießen und produzieren kann. Und auch Verteidiger Brouilette kann offensiv Akzente setzen." Mit den Testergebnissen aus Thalgau ist Poss zufrieden. "Die Legionäre sind gut drauf, die Werte sehen sehr gut aus. jetzt geht es darum, dass wir eine Mannschaft werden."

Mit Gracnar, Raymond und Hughes sind auch drei Legionäre aus der Vorsaison geblieben. Hughes ist aktuell aber aufgrund einer Handverletzung zum Zusehen verdammt. Er hofft, dass er zum Eishockeyliga- Start am 8. September fit ist. Etwas später wieder einsatzbereit sollte Herburger sein. Nach seiner Rücken- OP steht er zwar auf dem Eis, an ein inTeamtraining ist aber noch nicht zu denken. Und Jakubitzka, Viveiros und Hochkofler absolvieren gerade die Grundausbildung,

Bereits in der nächsten Woche geht in Garmisch- Partenkirchen das Red Bulls Salute über die Bühne. Die Salzburger treffen dabei im ersten Spiel auf Sparta Prag, dann entweder auf München oder Bern. "Wir freuen uns schon sehr auf die Spiele." Ein Ex- Bulle hat Dienstag einen neuen Klub gefunden: Kristler stürmt nun für Linz.

Philipp Grill, Kronen Zeitung