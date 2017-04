Ein Hirsch schmückt den Hof von Hirscher

120 Stunden Arbeit hat Martin Rehrl in sein Kunstwerk gesteckt. "Der Hirschkopf besteht aus einzelnen Eisenstäben, die ich von einem bekannten Maurer bekommen habe. Durch ständiges Biegen und Schleifen entsteht der Kopf", berichtet der 19- Jährige über die aufwendige Arbeitsweise.

Den ersten Hirsch hat er für seine Freundin gemacht. Als feststand, dass ein Fest zu Ehren des Spitzen- Skirennläufers in Annaberg ausgerichtet wird, stand die Frage nach einem Geschenk im Raum. "Ich bin zu Bürgermeister Josef Schwarzenbacher gefahren und habe ihm meine Idee präsentiert. Dieser war sofort angetan, also machte ich mich ans Werk", erinnert sich Martin von "rehrl metall art".

Ein 30 Kilogramm schwerer Hirschkopf rein aus Eisen, der auf einer Nussholzplatte befestigt ist, ist in mühevoller Handarbeit entstanden. Und das in der äußerst kargen Freizeit des angehenden Maturanten, der an der HTL Salzburg den Maschinenbau- Zweig belegt. "Heuer sind die Nächte ziemlich kurz ausgefallen. Neben dem Schulstress im Maturajahr mache ich nebenbei auch noch hobbymäßig Kunst", will Martin in die Fußstapfen seines Bruders Stefan treten. Der ist "Krone"- Lesern kein Unbekannter. Zusammen mit Matthias Lienbacher und Matthias Lienbacher hat dieser nämlich die "Dreikant OG" gegründet, die extravaganten Tischen und Regalen aus regionalen Rohstoffen fertigen.

Passt ins neue Bauernhaus

Marcel Hirscher jedenfalls hat sich über das ausgefallene Geschenk seiner Heimatgemeinde sichtlich gefreut. "Es passe in sein neu gekauftes Bauernhaus gut rein. Er weiß zwar noch nicht, wo er das Kunstwerk hinhängt, aber Marcel versicherte mir, dass er einen geeigneten Platz dafür finden werde", so Rehrl über seine kurze Unterhaltung mit dem beliebten Ski- Star.

Der junge Künstler steht noch am Anfang einer großen Karriere: "Durch Hirscher bin ich bekannter geworden. Ich melde in der nächsten Zeit ein Gewerbe an und erstelle eine Internet- Seite." Zuvor muss er aber noch seinen Grundwehrdienst beim Heer antreten.

