Eilgeburt am Dientner Sattel

"Ich habe sofort gewusst, dass sich kein Transport mehr ausgeht", schildert Robert Chudyk, einer der Rotkreuz- Sanitäter, die am Land direkt von zu Hause ausrücken. Er alarmierte sofort auch einen Hubschrauber und bereitete währenddessen alles vor. Ein Rettungsauto hätte mindestens 30 Minuten gebraucht.

Papa Josef Mitteregger erzählt: "Wir haben im Krankenhaus Schwarzach angerufen, es hat dort aber geheißen, wir sollen warten, bis die Wehen richtig regelmäßig werden." Dann ging alles untypisch schnell

Die Feuerwehr sperrte die Hochkönigstraße, damit der Hubschrauber direkt beim Berggasthof landen konnte: "Es ist schön, wenn wir am Sattel einmal etwas Positives haben. Sonst gibt es hier heroben viel zu viele Motorradunfälle", so Klaus Portenkirchner, "Absperrdienst" von der Feuerwehr und Ortschef von Dienten. Als Notarzt Michael Quirchmayer aus der Luft eintraf, war nicht mehr viel zu tun. Die kleine Amelie wurde am Sonntag um 15.41 Uhr geboren. Mama und Tochter sind wohlauf und überglücklich. Sie erholen sich jetzt im Krankenhaus Schwarzach von der Aufregung. Die stolzen Eltern: "Wir möchten uns bei allen, die so großartig geholfen haben, bedanken!"

Sabine Salzmann, Kronen Zeitung