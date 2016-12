Eder um Medaille betrogen?

Der Doping- Skandal in Russland forderte Konsequenzen: Wie der Biathlon- Weltverband (IBU) verkündete, gab der russische Verband die Ausrichtung des Weltcups in Tjumen sowie die Jugend- und Junioren- WM in Ostrow zurück. Zudem wurden zwei Athleten gesperrten, gegen 29 weitere Ermittlungen eingeleitet.