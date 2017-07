Drei Kreisverkehre auf 600 Meter!

"Die Situation vorher war sowohl für die Firma Hofer als auch das Autohaus Reibersdorfer nicht besonders gut, daher haben wir uns für den Kreisverkehr ausgesprochen", erklärt Bürgermeister Simon Wallner. Man scherzt schon, ob nun das Pils- Mekka am See oder das Möbelcenter Eugendorf Flachgauer Kreiselchamp ist. "Viele Gemeinden wird’s nicht geben, die diesbezüglich mithalten können", schmunzelt Obertrums Vize Bernd Seidl, selber Unternehmer. Kurios ist, dass die neue Lösung einen Zustand wieder herstellt, der bis Ende der 60er- Jahre gegeben war. "Dann hat man die Kreisverkehre als nicht zielführend gesehen", weiß Wallner.

Schilf und Gras: Polit-Duo Seidl und Wallner. Foto: Neumayr/MMV

60 Jahre später erleben die gerundeten Verkehrslösungen einen landesweite Renaissance. Im Falle Obertrum ist der dritte auch der letzte. "Wichtig war der erste beim Lagerhaus mit den Ausfahrten nach Mattsee und Seeham." Da sich auch der andere bei der Einfahrt aus Salzburg bewährt hat, geht man nun an die Behübschung.

Erster Schritt, so Seidl, ist die Begrünung. Da kommen schilfähnliche Gräser (Hinweis auf den See) sowie Ursorten in die Erde, die Auswahl trifft Landschaftsplaner DI Markus Kumpfmüller. "Der hat uns auch beim Panoramarundweg im naturgeschützten Seebereich beraten", erklärt der Ortschef. Er bedankt sich neben Hauptsponsor Hofer auch beim Autohaus Reibersdorfer, das seinen Stammsitz seit Jahrzehnten hier hat und für die Neuadaption auch der Gemeinde Grund kostenlos zur Verfügung stellte. Noch nicht ausdiskutiert ist, ob man fürs Zentrum des jüngsten Kreisels eine zum Ort passende Skulptur per Künstlerwettbewerb ermittelt. Manche unken, dass eine große Bierflasche am besten wäre. . .

Roland Ruess, Kronen Zeitung