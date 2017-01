Die sexy Werbelinie für neue Skibrillen

Christoph Fink und Philipp Scholler lernten sich 2013 im Sri Lanka- Urlaub kennen. Christoph hatte damals bereits einen Skibrillenhersteller in Asien kennengelernt, erzählte Philipp davon. Gemeinsam entstand dann die Idee, mehrere Exemplare zu bestellen und diese ausgiebig zu testen. Beide waren von der Qualität so begeistert, dass sie 2014 beschlossen, eine eigene Marke herauszubringen. Sie gaben ihre Vorstellungen an den Produzenten weiter und boten die ersten 350 Stück im Internet an. Zwei Modelle waren binnen weniger Wochen ausverkauft.

Verkauf nur online

Was die Jungunternehmer von den großen Hersteller unterscheidet? "Das ist sicher die Vertriebsschiene. Bei uns läuft das meiste über Weiterempfehlung. Wir machen wenig Marketing und wir verkaufen ausschließlich über den Online- Shop", so Fink. Somit erklärt sich auch der Preis, der bei der Hälfte jener namhafter Hersteller liegt - und das bei gleicher Qualität.

Für die Homepage ließ das Duo vor kurzem professionelle Fotos vom Berliner Fotografen Florian Schüppel für seine Homepage machen. Dafür verpflichteten sie Freunde und Verwandte als Models, die passend zum Firmennamen "Naked Optics" zum Teil die Hüllen fallen ließen. Seit dieser sexy Kampagne stieg der Umsatz um das Dreifache an.

Iris Wind