Die Sensation war so geplant

Austria, Salzburg und zweimal Rapid standen bereits in Europacup- Endspielen. Titel war Österreichs Teams dabei keiner vergönnt. Was bei den Profis nicht klappte, könnte Salzburgs U19- Helden in der Youth League gelingen. Nach dem sensationellen 2:1- Sieg über Barcelona steht die Truppe von Marco Rose im Finale, trifft dort am Montag in Nyon (17) auf Benficas Nachwuchs.

Xaver Schlager könnte als Daumendrücker nachreisen. Foto: Mathias Mandl

"Von uns aus ist das eine geplante Sensation", erklärt Nachwuchsleiter Ernst Tanner der "Krone". Nach dem Paradigmenwechsel vor fünf Jahren, als gezielt auf den Nachwuchs gesetzt wurde, ging es kontinuierlich voran. Nun werden die Früchte geerntet. "Klar ist es überraschend, wenn ein Klub aus dem beschaulichen Österreich, wo fußballerisch nicht die ganz großen Erfolge erzielt wurden, plötzlich dabei ist", meint Tanner und ergänzt stolz: "Die können ruhig wissen, dass es uns gibt."

Beim Finale dabei sein wird Gideon Mensah, der gestern zum Team stieß. Auch Xaver Schlager erwägt eine Anreise. "Vielleicht fliege ich nach, um vor Ort die Daumen zu drücken", so der 19- Jährige, der wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht spielen kann. "Anfangs hat das wehgetan. Mittlerweile habe ich es überwunden, freue mich sehr für die Mannschaft." Die Chancen gegen Benfica beziffert er mit 50:50. "Wir haben vier Topklubs besiegt, warum nicht noch einen?"

Christoph Nister/Nyon, Kronen Zeitung