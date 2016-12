Die härteste Mission für "Astronaut" Walkner

Der neue Renndirektor Marc Coma war nach der Dakar 2016 mit Kritik konfrontiert. Sie sei unspektakulär, zu leicht zu bewältigen. Der vierfache Sieger - zuletzt hat der Spanier 2015 triumphiert - nahm sich das Feedback zu Herzen. Die 39. Auflage mit Start 2. Jänner in Asuncion (Par) verspricht der wildeste Ritt seit der Übersiedelung 2008 von Afrika nach Südamerika zu werden. Somit auch zur härtesten Mission für Matthias Walkner, dem Schützling der großen Tiroler Motocross- Legende Heinz Kinigadner.

Zu Hause in Salzburg nächtigt Walkner mit Freundin Petra im Höhenzelt. Weniger Luft, Lärm inklusive! Foto: Valentin Snobe

2015 hatte den 30- jährigen Salzburger nach einem Etappensieg eine Lebensmittelvergiftung außer Gefecht gesetzt, im Vorjahr nach Sturz am siebenten Tag ein Oberschenkelbruch! Um den Dakar- Fluch zu bannen, zumindest die Zielflagge am 14. Jänner nach 9000 Kilometern in Buenos Aires zu sehen, hat sich der KTM- Pilot akribisch vorbereitet: "Die Reha war minutiös geplant, dauerte 26 Wochen", blickt der MX3- Weltmeister von 2012 auf eine zähe Zeit zurück. Im September, neun Monate nach dem Crash, fühlte sich Walkner fit, startete mit der Marokko- Rallye und sechs Stunden täglichem Training daheim wieder der Countdown für den dritten Dakar- Start.

Aber nicht das Navigieren bei 150 Sachen über Dünen oder die Anden bereitet Walkner Sorgen. "Es ist die dünne Luft!" Sechs Tage rasenVorjahreschamp Price (Aus) und Co. durchschnittlich auf über 3000 Höhenmetern durch die Gegend. Walkner nächtigt seit zwei Wochen zu Hause in einemBett, das den Sauerstoffgehalt von 5500 m simuliertgemeinsam mit Freundin Petra. "Ich zähle zu den gut acht Fahrern, die es aufs Podium schaffen können", nimmt Walkner alle Strapazen in Kauf. Nun beginnt er, 13 einzelne Tagespakete zu schnüren, in denen sich von der Unterhose bis zum Müsliriegel alles Notwendige befindet. Vor Ort gibt’s dafür keine Zeit, können Fehlgriffe mitunter tödlich enden. Wie bei einem Astronauten aufMission.

VALENTIN SNOBE, Kronen Zeitung/red