Die Goldgräber

Einfach dargestellt ist Thomas Gappmayr der Grund, warum es den Football- Klub "Salzburg Ducks" überhaupt gibt. "Ich habe in Wals Fußball gespielt", erinnert sich der HAK- Schüler. Nach dem Umzug in die Stadt tat er zwei Monate nichts. Die Folge: "Mein Mutter hat gesagt, das geht überhaupt nicht." Also trainierte er bei den Bulls, brachte in weiterer Folge die Familie zum Football- Sport. Mutter Christine ist heute Ducks- Obfrau.

Maylan Bacher aus dem Pinzgau Foto: Pinzgau Devils

Das Besondere am Team- Einsatz des 18- Jährigen? Nur er und der Pinzgauer Maylan Bacher spielten sonst unterhalb der zweiten Liga. Im Halbfinale ließ man Italien mit 19:0 keine Chance, im Finale war man auf Deutschland vorbereitet, musste sich binnen 48 Stunden aber auf Frankreich einstellen. "Unsere Coaches haben das klasse gelöst", ist Gappmayr stolz. Und der Pinzgauer Bacher - der erste Teamspieler von den Devils weilt und sportelt derzeit in Berlin - strahlte nach geschaffter Titelverteidigung: "Ein historischer Sieg! Wir haben als einzige Nation vier Siege auf dem Konto!" Der Grund für die Stärke: Es gibt mehr zweite als U19- Teams, die Jungen werden früh an die Erwachsenen herangeführt.

Wie es mit den "Goldgräbern" weitergeht, ist indes offen. Nur eines steht für Gappmayr fest: Ein Wechsel zu Meister Vienna, wie ihn Ex- Kollege und Team- Vorgänger Yannick Mayr vollzogen hat, ist kein Thema. Just gegen die Vikings verletzte sich Tom einst schwer.

Walter Hofbauer, Kronen Zeitung