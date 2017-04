Die Ederalm brannte komplett ab

Mit Schneeketten mussten sich die Feuerwehrmänner am Samstagabend bei Einbruch der Dunkelheit in Richtung alte Ederalm kämpfen. Zu dieser Zeit war der Lichtschein des Brandes schon im ganzen Glemmtal gut zu sehen.

Die massiven Schneefälle der letzten Tage und der steile Anfahrtsweg bis auf zirka 1400 Meter Seehöhe, das waren erschwerte Bedingungen für die Freiwilligen aus Saalbach- Hinterglemm, Viehhofen, Maishofen und Zell am See. Als die Helfer eintrafen, standen eine Hütte und ein Stall sowie mehrere Bäume schon in Vollbrand, es war nichts mehr zu retten. Für die Löscharbeiten wurde das Wasser für die technische Beschneiung "angezapft".

Ostermontag war letzter Betriebstag

Da aber am Ostermontag letzter Betriebstag der Saalbacher Bergbahnen war, waren diese schon im "Sommermodus", es dauerte einige Zeit, bis das Wasser zur Verfügung stand, die Leitungen verlegt waren. Nach ersten Informationen kamen durch das Feuer weder Menschen noch Tiere zu schaden. Die Brandursache soll noch heute geklärt werden.

Melanie Hutter, Kronen Zeitung