Der Schatz bleibt in Salzburg!

Denn Alexander Kaindl fand die dritte Kiste und wie sich ein paar Stunden später heraus stellte: Jackpot! Es war der Schlüssel zum "BMW X1", der größte Schatz bleibt also in Salzburg. Dass dieses Jahr zu Ostern in Obertauern Schatzkisten statt Eier gesucht wurden, hat sich für den jungen Salzburger richtig gelohnt. So wie für die anderen 32 Gewinner. "Wir hatten 33 Kisten vergraben, natürlich unter strengster Geheimhaltung, wie immer", freuten sich die Touristiker Roland Kindl und Mario Siedler über 1000 Starter. Darunter auch die Stars der heimischen Snowboardszene, inklusive Andreas Prommegger aus St. Johann. Der Doppelweltmeister ging mit der ganzen Familie auf Schatzsuche.

Gamsleiten- Abfahrt blieb Startern erspart

Wie anstrengend die Graberei im Fußballfeld- großen Suchbereich war, zeigte sich bei Prommeggers Kollegin Sabine Schöffmann, trotz Neuschnee und Wind ging sie im T- Shirt ans Werk. Dabei verhinderte der Nebel die Abfahrt von der Gamsleiten II, die Teilnehmer durften ohne Schwünge auf einer der steilsten Pisten Europas mit der kleinen Schaufel buddeln. Die Pole- Position hatte Monika Neureiter aus St. Koloman per Los "erobert", wurde aber schon im Startbereich überholt. Spielte ohnehin keine Rolle, denn der Schatz im Silbersee, ähm im Schneefeld, konnte irgendwo sein. Nachdem eine Kiste von den Hobby- Piraten geborgen wurde, warf Notar Otto Mrak einen strengen Blick darauf, ob das Schloss unversehrt ist, Schwindeln unmöglich. "Da sind wir streng. Auch Suchhilfen wie Sonden, Lawinenhunde und so weiter gehen nicht", scherzte Mario Siedler gegenüber der "Krone". Und er lächelte auch über diverse Versuche anderer Skiregionen, das Gamsleiten Kriterium zu kopieren. "Das Original sind und bleiben wir. Österreichs größte Schatzsuche kopiert, aber nie erreicht." Obertauern ist auch unerreicht, was die weiße Pracht betrifft. Seit ein paar Monaten ist es amtlich: Schneereichster Ort im Lande. Da kann die Saison locker bis 1. Mai dauern!

Melanie Hutter, Kronen Zeitung