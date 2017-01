Julian Eberhard hat es schon wieder getan: Nach seinem Triumph in Oberhof stand der Salzburger auch gestern im Sprint von Ruhpolding auf dem Podest. Nach fehlerfreier Schießleistung musste er sich nur Überflieger Martin Fourcade (Fra) geschlagen geben. "Es war das perfekte Rennen", strahlte der 30- Jährige. Ein kleines Detail bedeutete ihm besonders viel. Vor dem letzten Schuss setzte er ab, konzentrierte sich neu - und traf! "Das macht es für mich so wertvoll." Von den schwierigen Bedingungen in der Chiemgau Arena ließ sich der Saalfeldener nicht beeindrucken. "Ich habe vom ersten bis zum letzten Meter Vollgas gegeben." Da war es verschmerzbar, dass einer noch besser war. "Martin hat gezeigt, wer der Boss ist", huldigte er dem Dominator.

Auch Landertinger, Mesotitsch stark

Erfreulich auch die Resultate der weiteren Österreicher vor der WM in Hochfilzen (8. bis 19. Februar): Dominik Landertinger holte den ersten Top- 10- Platz (9.) in dieser Saison, Daniel Mesotitsch wurde 15. "So gut lief es die ganze Saison noch nie", freute sich "Landi".

Cheftrainer Gösweiner: "Ich wusste, dass wir mehr können, als wir bisher zeigten. Das war wichtig fürs Selbstvertrauen!"

Christoph Nister/Ruhpolding