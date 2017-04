Anif & Grödig buhlen um Austria- Spielmacher Öbster

Zu keinen Späßen mehr aufgelegt ist neben FC Pinzgau und SAK auch Eugendorf auch Austria Salzburg. Letztgenannte treffen morgen im Derby aufeinander. Wie viel vor allem für die Violetten, die vergangene Saison noch in der Ersten Liga aufliefen und denen nun gar der Fall in die Salzburger Liga droht, am Spiel steht, wird von Tag zu Tag augenscheinlicher: Kapitän Stefan Ebner und Co. wurde ein totales Interview- Verbot aufgebrummt - Maßnahmen wie bei einem Bundesliga- Klub!

Erst nach dem Heimspiel Samstag in einer Woche gegen Hard darf mit der Öffentlichkeit wieder gesprochen werden. So lautet der vorläufige Plan. Denn die Maxglaner müssen sich vorerst wohl aus dem Ligakeller hieven. Die Erfahrung der Routiniers wie Ernst Öbster ist dabei besonders gefragt. Der frühere New York- Legionär wird die Konsequenzen eines möglichen Abstiegs nicht mittragen müssen. Der Spielmacher der Violetten soll sich trotz laufenden Zwei- Jahres- Vertrags im Falle des Falles verabschieden können.

33 Jahre alt: Wohin geht die Reise?

Ins Bild passt, dass ausgerechnet die Westliga- Spitzenreiter hinter dem 64- fachen Bundesliga- Kicker hinterher sein dürften. Über die Offensiv- Qualitäten des siebenfachen Saisontorschützen und "Einfädlers" ist ohnehin jeder Zweifel erhaben. Grödig will bekanntlich kommende Saison den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse in Angriff nehmen, Nachbar und Erzrivale Anif spekuliert zumindest damit. Eines scheint jedenfalls klar zu sein: Mit 33 Jahren dürfte sich Profi Öbster vermutlich noch zu jung für einen Karriere- Ausklang in der vierten Liga fühlen

Valentin Snobe, Kronen Zeitung