680 Feuerwehrleute waren im Einsatz

22 Feuerwehren, 72 Einsätze und 680 Freiwillige. Das sind die Zahlen aus der Nacht zum Samstag. Mehrere Unwetter mit starkem Regen und Sturm zogen über das Land und richteten im Pongau, Pinzgau und Lungau Schäden an. Noch am Samstagvormittag waren die Helfer in einigen Gemeinden mit Aufräumen beschäftigt.