50 mutige Eisschwimmer wagten den Silvester- Sprung

Nur Hartgesottene wagen sich zum Jahreswechel in die eisig kalten Seen in Salzburg. Für die "Seehamer Eisschwimmer" fängt die Saison erst richtig an, wenn das Strandbad am 1. Oktober schließt. Rund 50 Mutige wagten am Samstag den Sprung in den gerade mal 4,3 Grad kalten Obertrumer See. "Baywatch" für Fortgeschrittene.