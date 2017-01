20.000 Fans jubelten und tanzten gegen Kälte an!

Dreikönigsspringen von der Paul Außerleitner- Schanze, das ist immer ein riesiges Sportfest, diesmal mit 20.000 Fans und einer unübertroffenen Stimmung. Wenn die rot- weiß- roten Fahnen die österreichischen Adler möglichst weit tragen, dann haben die Helfer des Skiclub Bischofshofen die Hauptarbeit schon erledigt. „Ja, der Neuschnee hat uns noch einmal richtig gefordert, aber es ist sich alles ausgegangen. Pistenraupenfahrer Franz Dietinger hat wieder einmal Feingefühl bewiesen, der Aufsprung ist perfekt“, war Rennleiter Robert Krautgartner stolz. Natürlich trug er wieder den blauen Glückspulli mit dem weißen „B“ und sah die Siegerehrung vom Dach des Jury- Turms, Tradition eben. Der neue Skiclub- Präsident Hans Pichler hat die „Premiere“ in dieser Funktion mit Bravour gemeistert, seine Frau Erika immer an seiner Seite. Pichler höchstpersönlich holte den goldenen Adler für Gesamtsieger Kamil Stoch aus dem Tresor und trug ihn ins Zielgelände.

Minus 12 Grad – die Kälte machte am Freitag Styropor- Unterlagen zum wichtigsten Accessoire, Andrea und Kathi aus Hallein hatten noch einen anderen Trick drauf: „Wir haben alles angezogen, was wir gefunden haben“, verrieten die Kraft- Anhängerinnen.

Das Feuerwerk für die Helden auf den langen Latten war dann wie ein Startschuss für Weltcup- Festspiele. Am Dienstag folgt der Damen- Nachtslalom in Flachau, in Gastein kämpfen die Snowboarder um Punkte, Zauchensee erwartet am 14. und 15. Jänner die schnellsten Damen auf Ski. Tu felix Salzburg!

Melanie Hutter