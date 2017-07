Vor der Fahrt in den Urlaub volltanken

Ab heute rollen ferienbedingt wieder Autokolonnen quer durch das Land und über die Grenzen. Wer ins Ausland fährt, sollte noch daheim tanken: In Kroatien und Deutschland kostet ein Dieseltank im Schnitt 2,5 Euro mehr, in Slowenien 3,5 Euro, in Italien fließen pro Füllung bis zu 14 Euro mehr in das Fahrzeug.