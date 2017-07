Touristen springen in Venedig in Canal Grande

Viel Kritik haben sich am Sonntag vier Touristen in der Lagunenstadt Venedig zugezogen. Die vier aus Belgien stammenden Besucher hatten sich um 6 Uhr morgens auf der Calatrava- Brücke fast gänzlich ihrer Kleidung entledigt und waren aus einer Höhe von zwölf Metern in den Canal Grande, die berühmte Wasserstraße der Stadt, gesprungen. In dem viel befahrenen Gewässer herrscht allerdings absolutes Badeverbot.