EU schafft Roaming- Gebühren mit 15. Juni ab

Ohne Roaming- Zusatzkosten können Reisende dann nicht nur innerhalb der EU, sondern auch in Island, Liechtenstein und Norwegen telefonieren, SMS versenden und im Internet surfen. Das Konzept "Roam like at home" gilt für Reisende in Europa. Permanente Mobilfunk- Abos sollen aber weiter an den Wohnsitz gekoppelt sein, um zu verhindern dass die billigsten Mobilfunkanbieter aus dem Ausland gewählt werden.

Bereits Anfang April hatte das Europaparlament eine Verordnung verabschiedet, welche die Obergrenzen für die gegenseitige Gebührenabrechnung zwischen europäischen Mobilfunkunternehmen festlegte.