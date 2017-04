Was ein Lift in Wien mit Paris zu tun hat

Verzweifelt wandte sich die 73- jährige Margarete P. aus Wien an die Ombudsfrau, da der Aufzug in ihrem Gemeindebau seit Anfang März defekt ist und bis dato nicht repariert wurde. Die Wiederinbetriebnahme kann aber erst im Mai stattfinden, weil das neue Getriebe für den Lift erst in Paris neu angefertigt werden muss...