Perückenshop prellte kranke Frau um ihr Geld

Krankheitsbedingt muss Anna W. (Name von der Redaktion geändert) Perücken tragen: "Ich habe auf www.ewigsde.de zwei bestellt und dafür 193 Euro überwiesen. Erst nach zwei Urgenzen wurden die Artikel geliefert". Mit der Qualität war sie allerdings nicht zufrieden. Anders als auf den schönen Bildern im Webshop sahen die Perücken in der Realität wie Faschingsartikel aus. Daher schickte Frau W. die Ware zurück. Und wartet seither auf ihr Geld. "Der Shop behauptet plötzlich, es hätte sich um Maßanfertigungen gehandelt. Aber in den Geschäftsbedingungen steht nichts davon, dass kein Umtausch gewährt wird", wandte sich die Oberösterreicherin an die Ombudsfrau.

Tatsächlich verstößt der Online- Shop gegen zahlreiche gesetzliche Bestimmungen und sei als unseriös einzustufen, ließ uns die Schlichtungsstelle Internet Ombudsmann (www.ombudsmann.at ) nach einer Überprüfung wissen. Es sei zwar eine Adresse in England angegeben, tatsächlich wird der Shop aber von China aus betrieben. Die Durchsetzung von in Europa bestehenden Rechtsansprüchen wird daher in der Praxis nicht möglich sein. Als Konsument schaut man in diesem Fall leider durch die Finger!