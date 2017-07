Durch kaputtes Tor kamen ungebetene Gäste

Das schadhafte Garagentor lockte auch unbekannte Leute an, die auf die Mieter gefährlich wirkten. Mehrmals sei die Servicestelle der Verwaltung über das defekte Schloss informiert worden: "Es wurde immer nur versprochen, dass das Tor repariert wird. Passiert ist nichts", ärgerte sich Leser Andreas V. in einem Schreiben an die Ombudsfrau.

Wir fragten daraufhin bei Wiener Wohnen nach. Dort entschuldigte man sich für die Verzögerungen: "Ursprünglich war vorgesehen, das defekte Schloss nachzubestellen, da es sich nicht mehr reparieren ließ", teilte man der Ombudsfrau mit, "so hätten alle Garagenmieter ihre alten Schlüssel behalten können." Letztlich habe sich aber herausgestellt, dass dieses Schloss nicht mehr lieferbar sei und auch nicht mehr produziert werde, weshalb ein gänzlich neues eingebaut werden musste. Über den Einbau des neuen Schlosses habe man die Mieter jedenfalls per Aushang in der Garage verständigt.