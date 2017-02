Zwei Venusfallen von Pensionist überführt

Der Krug geht so oft zum Brunnen, bis er bricht: Das erfuhren zwei junge Frauen dieser Tage am eigenen Leib, nachdem sie das zweite Mal in Folge einen Pensionisten in seinem Vorarlberger Haus bestehlen hatten wollen. Diesmal reagierte der 86- Jährige geistesgegenwärtig, verköstigte das Duo und rief gleichzeitig die Polizei.