Zwei Motorradfahrer bei Unfall ums Leben gekommen

Die Motorradsaison 2017 hat kaum begonnen, schon gibt es ein Drama mit gleich zwei toten Bikern zu vermelden: Zwei Männer, laut ersten Informationen ein Burgenländer aus dem Bezirk Neusiedl am See und ein Ungar, kamen am Dienstagnachmittag bei einem Crash zwischen Weiden und Podersdorf ums Leben.