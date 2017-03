Zwei Menschen zehn Meter aus Seilbahn gestürzt

Dramatische Szenen am Donnerstag im Tiroler Prägarten: Zwei Menschen stürzten aus einer Gondel der Materialseilbahn am Großvenediger. Die beiden fielen zehn Meter in die Tiefe - und überlebten unverletzt. Zwei weitere Personen befinden sich derzeit noch an der an einem Zugseil hängenden Gondel. Die Bergung läuft.