Zwei Mädchen bei Innsbrucker Schule belästigt

Zwei Mädchen sind am Mittwochvormittag an ihrer Schule in Innsbruck im Rahmen eines Spendenlaufs von zwei Männer belästigt worden. Eines der 16 Jahre alten Opfer wurde von einem 43- jährigen Verdächtigen - ein Slowake - unsittlich berührt, das zweite Mädchen laut Polizei von einem 39 Jahre alten Mann aus Polen verfolgt. Beide Männer wurden angezeigt.