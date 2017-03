Zwei Konzerte türkischer Musiker abgesagt

Geplant waren die Konzerte am Samstag in Tirols Landeshauptstadt Innsbruck sowie am Sonntag in der Salzburger Gemeinde Henndorf im Flachgau. Die Veranstaltung war von der "Avusturya Türk Federasyon" organisiert und beworben worden, dem Dachverband der als extremistisch und faschistisch eingestuften türkischen "Grauen Wölfe" in Österreich. Die Gemeinde Henndorf sowie die Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH (OSVI) haben daher am Donnerstag die abgeschlossene Mietvereinbarung beendet.

Experte: "Massenhaft politische Kundgebungen zu erwarten"

Laut dem Welser Extremismusexperten Thomas Rammerstorfer handelt es sich bei den angekündigten Musikern um bekannte Vertreter der türkisch- nationalistischen und rechtsextremen Folklore. "Das Publikum kann sich entsprechende Parolen erwarten. Es wird massenhaft zu politischen Meinungskundgebungen kommen, sei es durch Fahnen, Reden oder Sprechchöre", sagte er. Das sei in der Vergangenheit bei allen Veranstaltungen dieser Art so gewesen. "Es würde mich überraschen, wenn es nun anders sein sollte."

Die Wallerseehalle in Henndorf war ursprünglich für eine private Feier, angeblich ein türkisches Frühlingsfest, gebucht worden. Der Veranstalter hatte gegenüber der Bezirkshauptmannschaft später jegliche politische Aktivitäten bei der Feier dezidiert zurückgewiesen und versichert, die Konzerte hätten nichts mit dem Verfassungsreferendum der türkischen Regierung am 16. April zu tun. Nach eingehender Prüfung der Sachlage, sei laut OSVI die Veranstaltung auf einen parteipolitischen Inhalt ausgerichtet. Dies ergebe sich aus Erkenntnissen sowohl über die Aufmachung der Veranstaltung als auch durch die auftretenden Künstler Osman Öztunc und Gökhan Tekin.

LH Platter begrüßt Absage in Innsbruck

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) begrüßte die Absage. "Ich habe immer betont, dass ich nicht zulassen werde, dass der polarisierende türkische Wahlkampf von außen nach Tirol hereingetragen wird", so Platter. "Ich habe mich von Polizei und Verfassungsschutz informieren lassen. Die bei dieser Veranstaltung angekündigten Musiker sind ganz klar dem türkisch- nationalistischen und rechtsextremen Lager zuzuordnen und stehen den 'Grauen Wölfen' nahe", fügte Platte rhinzu.