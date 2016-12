Zwei Demo- Züge halten Wiens Polizei auf Trab

Am Heldenplatz versammelten sich am Samstagnachmittag zahlreiche Syrer, um auf die dramatische Lage im Kriegsgebiet in und um die syrische Stadt Aleppo aufmerksam zu machen. Die Polizei geht von "friedlichen Demonstration" aus, mit Blick auf die hunderten Teilnehmer seien allerdings "einzelne Störaktionen nicht ausgeschlossen", hieß es seitens der Exekutive.

Foto: krone.tv/Alex Bischofberger

Kurdische Protestaktion am Ring

Zur selben Zeit fanden sich am Karlsplatz Aktivisten ein, um den "Tag der kurdischen Flagge" zu feiern. Auch hier ist die Sicherheitslage brisant: Die Polizei rechnet etwa mit türkischen Gegenprotesten. Der Tross zieht dann über die Ringstraße bis vor das Parlament, wo um 17 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet.

Foto: krone.tv/Alex Bischofberger

Diskussion um Demo- Zonen

Angesichts der Vielzahl an Protesten, unter denen nebst dem Verkehr auch der Handel in der Weihnachtszeit bzw. letztlich die Wirtschaft generell zu leiden haben, wird der Ruf nach separaten Demo- Zonen in Wien immer lauter. "Das ist jetzt schon der dritte Advent- Einkaufssamstag, der durch Demos in der City empfindlich gestört wird", kritisierte der Wiener FPÖ- Klubobmann Dominik Nepp. Die FPÖ trete für Demo- Zonen etwa auf dem Parlamentsvor- , Ballhaus- und Rathausplatz ein, ergänzte der blaue Landesparteisekretär Toni Mahdalik.