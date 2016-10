Zwei Arbeiter bei Gärgasunfall schwer verletzt

Dramatische Szenen haben sich am Montagnachmittag bei einer Tankentleerung auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in Rechnitz im Burgenland abgespielt. Zwei Arbeiter, die in den Tank geklettert waren, um diesen zu reinigen, bekamen wegen des Gärgases - in dem Lkw- Anhänger wurden Fettabschneidereste transportiert - plötzlich schwere gesundheitliche Probleme. Beide wurden geborgen und ins Krankenhaus nach Graz geflogen.