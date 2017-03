Zumindest 11 Frauen bedrängt: Sex- Täter geschnappt

Der gebürtige Afghane soll seit vergangenem November am Reumannplatz und am Antonplatz seinen späteren Opfern aufgelauert haben. Er soll ihnen in den Abend- und Nachtstunden gefolgt sein, sie von hinten umklammert und in die Höhe gehoben haben. Dann habe er mit Stoßbewegungen sexuelle Handlungen angedeutet, ehe er ihnen auf die Brüste bzw. in den Intimbereich gegriffen habe.

Eine Frau ins Gesicht gebissen

Eine Frau setzte sich laut Polizei heftig zur Wehr und kam dabei zu Sturz, worauf sich der 25- Jährige auf sie legte und ihr ins Gesicht biss.

Foto: Andi Schiel

Das Landeskriminalamt Wien konnte mit Fotos aus Überwachungskameras schließlich erste Lichtbilder des gesuchten Serientäters sicherstellen. In Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität wurden an den bekannten Tatorten Observationsmaßnahmen durchgeführt. Am Ende konnte der 25- Jährige ausgeforscht und in einem Wohnhaus am Reumannplatz dingfest gemacht werden.

Der Afghane sitzt nunmehr wegen sexueller Belästigung und geschlechtlicher Nötigung in U- Haft. Die Polizei ersucht um Hinweise auf weitere mögliche Opfer (Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hösch bzw. Journaldienst unter der Wiener Telefonnummer 01/ 31310 DW 33310 oder DW 33800).