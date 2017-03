Zu jung für den Zoo: Brüderpaar Zutritt verwehrt!

Wer denkt, die Jugend hat nur Unfug im Kopf, lungert in der Freizeit herum und hat keine Interessen, der irrt. Zumindest in diesem Fall: Denn ein junges Pärchen (17 und 15 Jahre alt) wollte am Sonntag den Tag mit der 13- jährigen Cousine und dem kleinen Bruder (12) im Tiergarten Schönbrunn verbringen. Der Zutritt wurde dem Quartett allerdings verwehrt!